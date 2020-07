Argentina: presidente Fernandez presenta progetto integrale riforma giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge che verrà presentata in parlamento nei prossimi giorni, ha come punto principale il decentramento delle competenze che oggi ricadono sui tribunali del foro penale federale ampliando il numero da 12 a 35. "In questo modo cerchiamo di evitare la concentrazione di tutte le cause penali con rilevanza istituzionale in un pugno di magistrati, un fatto che ha contribuito alla politicizzazione della giustizia", ha affermato il presidente su questo punto. Altri punti che affronterà la riforma che vuole portare avanti il governo non sono inclusi nel progetto legge ma verranno elaborati e proposti da un "Consiglio consultivo" composto da giuristi di indiscusso prestigio. "Questo consiglio che stiamo creando dovrà elevare a considerazione del presidente proposte concrete che concernono a una migliore amministrazione della Giustizia", ha detto Fernandez. Tra i temi che discuterà il Consiglio quelli relativi al funzionamento della Corte suprema e del Consiglio della Magistratura. (segue) (Bua)