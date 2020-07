Usa: coronavirus, per Bill Gates il sistema di testing è inadeguato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bill Gates ha criticato i test per il coronavirus adoperati gli Stati Uniti, dicendo che la maggior parte dei test sono uno "spreco totale" perché ci vuole troppo tempo perché i risultati arrivino in tempo. Gates, l'ex amministratore delegato e fondatore del colosso Microsoft, ha spiegato in un'intervista per l'emittente "Msnbc" che le persone hanno bisogno di ottenere risultati il prima possibile, in modo da poter "cambiare il loro comportamento e non infettare altre persone". Per Gates è inaccettabile pagare qualcuno se poi i test arrivano dopo oltre due giorni. "La cosa più semplice è che non si dovrebbe pagare [un'azienda] che richiede più di 48 ore per farti ottenere il risultato", ha detto Gates.(Nys)