Migranti: Salvini, niente scuse, Lamorgese come Azzolina persone sbagliate nel posto sbagliato

- Il leader della Lega Matteo Salvini, dopo che il Viminale ha parlato di "flusso eccezionale di immigrati" per il Covid e la crisi economica, afferma: "Niente scuse, la Lamorgese come la Azzolina sono le persone sbagliate al posto sbagliato nel momento sbagliato. Invece di spiare, controllare e multare gli italiani, pensi a chiudere i porti e a controllare i confini. O si dimetta - conclude in una nota l'ex vicepremier - e si dedichi al volontariato". (Com)