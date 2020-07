Roma: Crimi, bilancio Atac cresciuto, grazie a Raggi che ha risposto con fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 2016 l'Atac, l'azienda dei trasporti pubblici di Roma, collezionava perdite per 213 milioni di euro. Poi al Campidoglio è arrivata Virginia Raggi, con il MoVimento 5 Stelle. E nel 2018 l'azienda ha registrato il primo utile della sua storia: + 839.558 euro. Ma non finisce qui, perché nel bilancio 2019 -approvato ieri- l'utile è salito ancora: 7.612.000 euro. Grazie, Virginia". Lo scrive su Facebook Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 stelle. "Hai preso in mano una città ridotta in macerie da decenni di mala amministrazione, e alla tempesta di insulti, fango e fake news che ti è stata scaricata addosso hai risposto con i fatti, i risultati e il frutto del tuo lavoro, e del lavoro dei tanti che insieme a te stanno dando il massimo per ricostruire e rendere più vivibile la nostra straordinaria Capitale. Impegno, dedizione, il bene pubblico sopra ogni cosa e la miglior qualità della vita per i cittadini come priorità assoluta: la strada è quella giusta, andiamo avanti", conclude Crimi nel post. (Rin)