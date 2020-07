Senato: Stefano (Pd) eletto alla presidenza commissione Politiche Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Politiche Ue del Senato ha proceduto al rinnovo del suo Ufficio di presidenza, eleggendo come presidente il senatore Dario Stefano, del Partito democratico, come vicepresidenti i senatori Silvana Giannuzzi e Simone Bossi, e come segretari i senatori Elena Botto e Luigi Cesaro. Lo si legge sul sito di palazzo Madama. Finora, a guidare la commissione era stato Ettore Licheri, del Movimento cinque stelle. (Rin)