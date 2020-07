© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMAAssemblea capitolinaCampidoglio (ore 14-19)REGIONEIl consiglio regionale del Lazio prosegue la discussione del piano regionale rifiutiSede del consiglio regionale del Lazio, via della Pisana 1301 (ore 10)ALTROIl presidente della Croce rossa italiana, Francesco Rocca, e Marco Lombardi, amministratoredelegato di Proger e Accyourate Corporate Solutions presentano un prototipo di mascherina intelligenteVia Ramazzini 31, Roma (ore 11.30)Prima cocomerata della solidarietà organizzata dalla comunità di Sant'Egidio per i detenuti.Carcere di Regina Coeli, via della Lungara 29, Roma (ore 11.30)Il sindaco di Viterbo Giovanni Arena inaugura l'area di sgambamento cani in via Madre Teresa di Calcutta, a Santa Lucia.Via Madre Teresa di Calcutta, Viterbo (ore 18)"Emergenza sociale, ripartiamo dai diritti", dibattito online promosso dalla Fp Cgil di Roma e Lazio per discutere dei servizi socio sanitari e socio assitenziali della RegionePagina Facebook della Fp Cgil (ore 15)Ultima giornata del festival della filosofia di Veroli. L'evento si conclude con l'intervento di Emma Bonino.Chiostro agostiniano, Veroli (Fr) (ore 18) (Com)