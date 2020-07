Coronavirus: International Finance Corp annuncia piattaforma da 4 miliardi di dollari per finanziare risposta globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'International Finance Corp, braccio del settore privato del Gruppo della Banca mondiale, ha annunciato il lancio di una piattaforma di finanziamento da 4 miliardi di dollari volta a incrementare la produzione e l'offerta di prodotti sanitari di base nei paesi in via di sviluppo, come misura per aiutare a combattere la pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Ifc, Stephanie von Friedeburg, precisando che l'organismo dai fondi Ifc verranno stanziati 2 miliardi di dollari di risorse interne, mentre altri 2 miliardi proverranno da partner del settore privato. In un'intervista citata sui media statunitensi, von Friedeburg ha precisato che l'organismo si rivolge in gran parte a progetti del settore privato per la fabbricazione di prodotti come dispositivi di protezione individuale, ventilatori e altre attrezzature mediche, kit di test del coronavirus, farmaci terapeutici e vaccini. L'Ifc sta inoltre collaborando con l'Alleanza globale dei vaccini Gavi per identificare e finanziare progetti che possono aumentare la produzione di vaccini anti Covid-19 nei paesi in via di sviluppo. (Nys)