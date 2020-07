Camera: Vitiello (Iv) si dimette da presidente commissione Giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Italia viva, Lello Vitiello, si è dimesso da presidente della commissione Giustizia della Camera. La decisione è stata comunicata al presidente Fico che deve convocare adesso una nuova elezione. La senatrice di Iv, Maria Elena Boschi, ha ringraziato Vitiello “per il senso di responsabilità dimostrato. Le sue immediate dimissioni dopo l'elezione a presidente della commissione Giustizia dimostrano - ha detto Boschi - non solo la sua correttezza, ma la capacità di fare squadra anche in momenti delicati dell'attività politica e parlamentare". Vitiello era stato eletto al ballottaggio contro l'esponente del Movimento 5 stelle, Mario Perantoni. Italia Viva aveva subito preannunciato che Vitiello avrebbe rinunciato all'incarico.(Rin)