Coronavirus: Usa, superata quota 150 mila morti su 4.398.8989 contagiati

- Gli Stati Uniti registrano almeno 150.062 morti per Covid-19 su 4.398.8989 contagiati: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Il paese è di gran lunga quello più colpito al mondo dalla pandemia. Lo riporta l'emittente "Cnn". A livello globale si registrano invece 16,8 milioni di contagiati, mentre i morti sono oltre 662 mila.Anthony Fauci, l'infettivologo statunitense e membro chiave della task-force anticoronavirus della Casa Bianca, ha detto oggi che tutti dovrebbero indossare una mascherina per rallentare i contagi, ma pensa che un obbligo generalizzato sarebbe troppo difficile da far rispettare. La Florida ha riportato 216 morti legati al coronavirus nelle ultime 24 ore: è un nuovo record per lo Stato, che conta in totale oltre 6.300 morti con più di 451 mila casi confermati di coronavirus. (Nys)