Brasile: Petrobras avvia produzione nuova benzina con più ottani obbligatoria dal 2022 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la società, il diesel rinnovabile riesce a ridurre le emissioni di gas serra di circa il 70 per cento rispetto al diesel minerale, che è derivato dal petrolio. La società statale afferma inoltre che il nuovo prodotto migliora anche le prestazioni del motore, evitando problemi come l'intasamento di filtri, pompe e iniettori. "Il diesel rinnovabile è un carburante più moderno, con innovazioni tecnologiche che portano anche vantaggi per l'ambiente. Il nuovo carburante riduce le emissioni di gas serra più dell'attuale biodiesel e costituisce una delle soluzioni alla necessità di 'decarbonizzare' il trasporto su strada, consentendo la conformità alle normative ambientali del Consiglio nazionale per l'ambiente (Conama) e agli obiettivi del programma RenovaBio", ha sottolineato il direttore di Raffinazione e gas naturale di Petrobras, Anelise Lara. (Brb)