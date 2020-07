Finanza: Zanichelli (M5s), bene emissione titoli green per mercato retail ma fare presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Davide Zanichelli, deputato del Movimento cinque stelle e membro della commissione Finanze della Camera, apprende "con soddisfazione l'intenzione del Mef (ministero dell'Economia e delle Finanze) di emettere Btp green rivolti al mercato retail. Abbiamo un enorme potenziale di risparmio delle famiglie italiane ancora inutilizzato - continua il parlamentare in una nota - e ogni iniziativa volta a sollecitare i risparmiatori retail è ben accetta, ma bisogna fare di più e in fretta. Negli anni scorsi non è stato fatto abbastanza per impiegare i risparmi degli italiani, oggi serve rapidità. Dobbiamo indirizzarli verso impieghi sostenibili come il green new deal e bisogna fornire ai risparmiatori italiani delle valide opportunità di investimento per portare il risparmio nell'economia reale, anche aumentando il grado di fiducia degli italiani con l'uso di tecnologie innovative - conclude Zanichelli - all'insegna della trasparenza e tracciabilità come la blockchain". (Com)