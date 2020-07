Imprese: Enel annuncia cambiamenti al top management

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel annuncia in una nota i seguenti cambiamenti di posizioni manageriali, che avranno decorrenza dal 1° ottobre 2020 e che sono stati illustrati in data odierna al Consiglio di amministrazione da parte dell’amministratore delegato/direttore generale: Global Infrastructure and Networks - Antonio Cammisecra assumerà la guida di tale business line, lasciando il ruolo di Responsabile della business line Global Power Generation e della region Africa, Asia and Oceania. Sostituirà quindi Livio Gallo che lascerà il Gruppo, avendo maturato i requisiti per la pensione; Global Power Generation - Salvatore Bernabei assumerà la guida di tale business line, lasciando il ruolo di Responsabile della Funzione di Servizio Global Procurement; Africa, Asia and Oceania - Salvatore Bernabei assumerà la guida di tale region; Global Procurement - Francesca Di Carlo assumerà la guida di tale Funzione di Servizio, lasciando il ruolo di Responsabile della Funzione di Holding People and Organization; People and Organization - Guido Stratta assumerà la guida di tale Funzione di Holding, lasciando il ruolo di Responsabile People Development and Senior Executives Business Partner all’interno della medesima funzione. (segue) (Com)