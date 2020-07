Imprese: Enel annuncia cambiamenti al top management (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale di Enel ha così commentato: "Desidero innanzitutto ringraziare con profondo affetto e stima Livio Gallo, anche a nome del Presidente e di tutti i colleghi, per il suo prezioso contributo per la modernizzazione e digitalizzazione delle reti di distribuzione in tutti i Paesi in cui operiamo. Sotto la sua guida Enel è diventata leader mondiale nello sviluppo e gestione delle infrastrutture e delle reti di distribuzione; un percorso che è partito dall’Italia dove, caso unico a livello globale, abbiamo installato da più di un decennio oltre 32 milioni di contatori digitali di prima generazione, che stiamo sostituendo con quelli di seconda generazione. La digitalizzazione delle reti e la creazione di una infrastruttura di distribuzione resiliente sono fattori abilitanti per lo sviluppo e diffusione delle rinnovabili e per garantire la transizione energetica verso un sistema completamente decarbonizzato. Francesca, Antonio, Guido e Salvatore, con la loro grande esperienza manageriale di cui hanno dato prova nelle posizioni assunte in diverse aree del Gruppo, sapranno proseguire con forza e determinazione il percorso di Enel come leader globale nella transizione energetica. Auguro loro unfuturo pieno di successi”. (Com)