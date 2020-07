Puglia: parlamentari pugliesi FI, dl governo su legge elettorale sarebbe scandalo costituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari pugliesi di Forza Italia dichiarano in una nota che "un decreto legge su una legge elettorale regionale sarebbe uno scandalo costituzionale senza precedenti. Non è immaginabile che l'esecutivo intervenga su una materia di competenza regionale, magari nominando un commissario 'sovietico'. Se poi, per la Puglia questo commissario fosse addirittura lo stesso Emiliano che ha impedito l'approvazione della legge elettorale con la parità di genere, si arriverebbe ad un vero e proprio bavaglio alla democrazia", sottolineano. "Emiliano faccia convocare il Consiglio Regionale, anche domani , faccia mettere in votazione il testo della proposta di legge licenziata dalla commissione competente e troverà i voti. Ed eviti di farsi fare il controcanto dal ministro Boccia, imbarazzante (ma mai imbarazzato) suo sodale politico e compagno di strada...", concludono. (Com)