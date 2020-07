Migranti: Pacifico (M5s), flussi da Tunisia frutto di crisi politica di quel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra molti migranti - prosegue la senatrice pentastellata - se ne contano centinaia o forse migliaia di secondo ritorno. Ovvero tunisini che in passato avevano vissuto in Italia, rientrati poi in patria ed ora di nuovo in mare per tornare nel nostro Paese. E' palese che qualche passaggio informativo, anche a causa della instabile situazione politica tunisina, sia venuto a mancare. Forse attivare i canali diplomatici, ancora eccellenti, può servire a farci avere una situazione più o meno chiara di una fascia di popolazione tunisina, che a quanto pare, è disposta ad emigrare con carrette del mare. Considerare il fenomeno dell’immigrazione con le sole lenti italiane distoglie l’attenzione ad un fenomeno globale e riduce la politica a un mattinale degli sbarchi. Il Paese - conclude Pacifico - necessita non di straordinari interventi, ma di una politica dell’immigrazione definita, richiamando senza tentennamenti alle sue responsabilità l’intera Unione europea". (Com)