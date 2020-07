Senato: M5s, buon lavoro a Pesco confermato presidente Bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I migliori auguri di buon lavoro a Daniele Pesco, confermato alla presidenza della Commissione bilancio del Senato". Lo comunicano in una nota i componenti pentastellati della Commissione bilancio del Senato. "E' il riconoscimento delle capacità e dell'equilibrio dimostrati dal presidente in questi due anni, patrimonio prezioso anche in vista dai tanti e rilevanti provvedimenti economici che passeranno all'esame della Commissione", concludono i senatori del M5s. (Com)