Senato: Giro (FI) su presidenze commissioni, complimenti a Vallardi e Battistoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nomina di Francesco Battistoni unita alla riconferma del presidente Vallardi sono un autentico successo per il centrodestra unito, e per Francesco un grande risultato a vantaggio di una regione come il Lazio che già lo ha avuto come ottimo assessore regionale sempre all'Agricoltura. Complimenti e buon lavoro al presidente Vallardi e al suo vice Battistoni". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Francesco Giro, in una nota. (Com)