Decreto Agosto: Gualtieri, forte coesione maggioranza in ok a scostamento bilancio e Pnr

- Il Parlamento ha approvato, con una "forte coesione della maggioranza", lo scostamento di bilancio e il Piano nazionale di riforme (Pnr). Lo scrive su Facebook il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri che giudica il varo "una buona notizia per il Paese e per gli italiani, soprattutto per quelli che stanno subendo gli effetti della crisi: continueremo a sostenerli", promette. Il titoolare del Mef poi parla di uno "sforzo senza precedenti" da parte del governo "per contrastare le conseguenze del Covid-19, varando misure che sono state determinanti nel contenere la caduta del Pil, nel salvaguardare la capacità produttiva e l'occupazione, nell'attenuare l'impatto economico della crisi, in particolare sulle famiglie più fragili, e nel porre le basi per la ripresa economica che è già in atto e che dobbiamo continuare a stimolare". (segue) (Rin)