Senato: Romeo (Lega), bene riconferma Vallardi a presidenza commissione Agricoltura

- Il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, osserva: "Bene la riconferma di Vallardi" alla presidenza della commissione Agricoltura, "a lui va la nostra stima e gli auguri di buon lavoro. Una rielezione che - siamo certi - soddisferà anche il mondo agricolo. In un clima di incertezza e con una maggioranza sempre più traballante", osserva il parlamentare in una nota, "la Lega continua a lavorare per la tutela di tutte le categorie produttive che mai come oggi hanno bisogno di sostegno". (Com)