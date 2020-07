Teatro Roma: Mollicone-De Priamo (Fd'I), fare chiarezza su nomine e incarichi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci giungono diverse segnalazioni, oltre alle indiscrezioni uscite a mezzo stampa, circa le nuove nomine e incarichi presso il Teatro di Roma. Come Fratelli d'Italia chiediamo invece trasparenza sul futuro del teatro e, insieme, certezze relativamente alla tenuta occupazionale dei dipendenti, e per questo presenteremo un accesso agli atti sulla vicenda". Lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone deputato e capogruppo commissione cultura Fd'I alla Camera, e Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio. (Com)