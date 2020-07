Migranti: Viminale, contatti costanti tra Lamorgese e presidente Sicilia Musumeci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono costanti i contatti del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, con i sindaci e i presidenti delle Regioni e, in particolare, con il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che, attraverso le strutture sanitarie regionali, sta assicurando una continua e indispensabile collaborazione con il Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del Viminale. E' quanto si legge in una nota diffusa dal ministero dell'Interno. (Com)