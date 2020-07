Roma: Fd'I, approvata mozione in municipio per interventi a ex mercati generali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il consiglio del Municipio VIII ha approvato una mozione di Fd'I che impegna ad attivarsi presso la sindaca Raggi per una adeguata manutenzione dell'area degli ex mercati generali. Mentre la trasformazione urbana dell'area resta ferma, il degrado avanza inesorabilmente, determinando anche un grosso problema di sicurezza. La mozione chiede anche di prendere in esame l'ipotesi di un presidio fisso o comunque costante della polizia locale nella zona che soffre anche il problema della movida incontrollata". Lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d'Italia, il capogruppo capitolino Andrea De Priamo, i consiglieri del Municipio VIII Maurizio Buonincontro, Franco Federici e Lorenzo Mevi. "Infine - aggiungono - nel documento si chiedono chiarimenti sul futuro urbanistico dell'area, del quale municipio e amministrazione Capitolina non danno alcuna notizia da tempo. Ora auspichiamo che questo documento riporti un po' di attenzione sul quartiere e determini un serio intervento di riqualificazione".(Com)