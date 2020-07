© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori della Lega in commissione Giustizia Simone Pillon, capogruppo, Emanuele Pellegrini, Erika Stefani e Francesco Urraro si complimentano con "Andrea Ostellari, riconfermato alla presidenza della commissione Giustizia del Senato. Avviso di sfratto per maggioranza e governo: le logiche di palazzo - concludono i parlamentari in una nota - non reggono più". (Com)