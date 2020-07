Senato: Romeo (Lega) su presidenze commissioni, maggioranza allo sbando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, segnala che "per la Lega oggi è una giornata di grande soddisfazione. Il buon lavoro e l'impegno ripagano e superano ogni logica politica: anche Andrea Ostellari - continua il parlamentare in una nota - è stato confermato alla presidenza della commissione Giustizia. Siamo onorati di poter continuare il lavoro già intrapreso in due commissioni così importanti per i cittadini come Agricoltura e Giustizia. La maggioranza è ormai allo sbando", conclude Romeo, "Partito democratico e Cinque stelle ai ferri corti non si accordano più su nulla".(Com)