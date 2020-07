Senato: Vallardi (Lega), grande soddisfazione per riconferma commissione Agricoltura, impegno continua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Provo grande soddisfazione per la mia riconferma: è la dimostrazione che il mio impegno per l'agricoltura italiana è riconosciuto ed apprezzato. Non c'è tempo, però, per alcun festeggiamento; il comparto merita immediata attenzione e massima disponibilità: sono troppe, difatti, le realtà produttive che hanno pagato un prezzo enorme in termini di fatturato e occupazione e che meritano aiuto e concreto sostegno". Così il senatore della Lega Gianpaolo Vallardi, riconfermato alla presidenza della commissione Agricoltura a Palazzo Madama. (Com)