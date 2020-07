Decreto Agosto: Mulè (FI), noi responsabili, messo al di sopra interesse del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, dichiara che "la posizione di FI e del centrodestra sullo scostamento di bilancio conferma due cose: la responsabilità di uno schieramento che mette sopra tutto l'interesse dell'Italia e la totale mancanza di visione e prospettiva da parte del governo. Quella dello scostamento di bilancio, il terzo - prosegue il parlamentare in uan nota -, era l'occasione per invertire la rotta e dimostrare davvero di voler calcare il terreno della condivisione per affrontare l'emergenza. Nulla di tutto questo. Ha prevalso l'arroganza, ha vinto l'incapacità", conclude Mulè, "di un esecutivo rabberciato e alle prese con mille contraddizioni al suo interno". (Com)