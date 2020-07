Brasile: Petrobras avvia produzione nuova benzina con più ottani obbligatoria dal 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica brasiliana Petrobras ha annunciato l'avvio della produzione di un nuovo tipo di benzina per autoveicoli, realizzato rispettando i nuovi criteri stabiliti dall'Agenzia nazionale del petroli (Anp). Il carburante di nuova generazione, che sarà rispettoso degli standard ambientali obbligatori a partire dal 2022 ha una maggiore concentrazione di ottani. Introduzione del nuovo carburante avverrà per fasi. La prima, a partire da lunedì 3 agosto, prevede la commercializzazione del prodotto con massa specifica minima (densità) di 715 chilogrammi per metro cubo e 92 ottani (secondo la metodologia Research Octane Number, Ron). La seconda fase prevista per il 2022 prevede la commercializzazione di un prodotto con almeno 93 ottani. Tuttavia la Petrobras ha affermato che la benzina prodotta nelle proprie raffinerie raggiunge già punteggio Ron di 93 ottani. (segue) (Brb)