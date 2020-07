Brasile: Petrobras avvia produzione nuova benzina con più ottani obbligatoria dal 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo modificato i nostri processi di raffinazione e siamo pronti ad anticipare già adesso gli standard di qualità previsti per il 2022. In questo modo garantiamo la qualità superiore della benzina prodotta nelle raffinerie di Petrobras", ha commentato il direttore della raffinazione e del gas naturale della società, Anelise Lara. Secondo Petrobras il carburante è più denso, il che si traduce in una riduzione del consumo di benzina per chilometro percorso nella misura del 5 per cento, in media, a seconda delle caratteristiche di ciascun motore. La compagnia afferma inoltre che questo aumento del 5 delle performances potrebbe compensare un eventuale aumento del prezzo della benzina.. (segue) (Brb)