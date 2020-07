Brasile: Petrobras avvia produzione nuova benzina con più ottani obbligatoria dal 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di recente Petrobras aveva annunciato anche di essere vicina all'avvio della commercializzazione del diesel rinnovabile in Brasile. La società ha infatti ultimato i test su scala industriale per la produzione di carburante negli ultimi giorni. I test sono stati eseguiti presso la raffineria "Presidente Getulio Vargas" (Repar), nel municipio di Araucaria (Paranà). Complessivamente, nell'unità sono stati trasformati 2 milioni di litri di olio di soia, che hanno generato circa 40 milioni di litri di olio diesel con contenuto rinnovabile. Il diesel rinnovabile è infatti il prodotto dalla lavorazione di materie prime rinnovabili, come olio vegetale o grassi animali, in combinazione con il diesel minerale. Dopo i test, che sono stati considerati positivi, il passo successivo è l'approvazione di un regolamento a parte dell'Agenzia nazionale del Petrolio (Anp) per poter dare il via alla vendita dei prodotto. (segue) (Brb)