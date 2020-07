Costa d'Avorio: Commissione elettorale "disponibile" a riformare l'organismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione elettorale della Costa d'Avorio ha in programma di "effettuare una riforma" dell'organismo ed intende "consultate tutte le parti" politiche in vista del voto alle elezioni presidenziali del prossimo 31 ottobre, al fine che questo si svolga "in modo equo". Lo ha dichiarato il presidente della Commissione elettorale, Ibrahime Coulibaly Kuibert. "Il nostro primo obiettivo è di rendere il processo (elettorale) credibile e trasparente", ha affermato citato dai media locali. La riforma della Commissione elettorale è una delle principali richieste dell'opposizione, sconfitta a marzo scorso dal presidente Alassane Ouattara sul fronte della riforma costituzionale: voluta fortemente dal capo dello Stato ed osteggiata dall'opposizione, è stata approvata per decreto presidenziale da Ouattara in pieno stato di emergenza sanitario. La recente morte del primo ministro Amadou Gon Coulibaly ha intanto riaperto la porta ad una possibile ricandidatura del capo dello Stato, che se inizialmente aveva detto di non essere intenzionato a ripresentarsi è caldamente incoraggiato a farlo dai vertici del suo partito, il Raggruppamento degli outfetisti per la democrazia e la pace (Rhdp). Per designare ufficialmente il candidato alle presidenziali si è riunito oggi il comitato politico del partito. (Res)