- Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, afferma che "la doppia preferenza di genere attua la Costituzione, fa crescere la democrazia, aiuta a ridurre le disuguaglianze, tra uomini e donne e non solo. Non possiamo tollerare alibi - continua l'esponente dell'esecutivo su Twitter -, arretramenti, zone franche o rimozioni, specie al Sud. Abbiamo il diritto e il dovere di intervenire". (Rin)