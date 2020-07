Regionali: Bellanova su doppia preferenza genere, vergognoso quanto successo in consiglio Puglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto accaduto ieri sera nel Consiglio Regionale pugliese sulla norma per la doppia preferenza di genere è vergognoso. Lo ha detto il ministro per le Politiche agricole Teresa Bellanova in un video su Facebook. "Spero che le cittadine ed i cittadini pugliesi presentino il conto a chi, a partire dal presidente della Regione Michele Emiliano, ha questa gravissima responsabilità sulle spalle", sottolinea il ministro. Il Consiglio regionale pugliese, ieri notte, non ha approvato la doppia preferenza di genere dopo che il centrosinistra ha deciso di abbandonare l’Aula facendo cadere il numero legale. (Rin)