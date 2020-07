Decreto Agosto: Pesco (M5s), prorogare bonus affitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Daniele Pesco, senatore del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Bilancio del Senato, in riferimento al decreto economico in arrivo ha osservato: "Le risorse in deficit che stanziamo con questo terzo scostamento di bilancio ci servono per fare cose straordinarie, come rinnovare la Cassa integrazione e incentivare le assunzioni. Ma dobbiamo anche fare altro - ha continuato l'esponente del M5s in un passaggio della dichiarazione di voto sullo scostamento di bilancio e sul Programma nazionale di riforma (Pnr) - per venire incontro ai settori colpiti, come prorogare il bonus affitti. Gli affitti", ha concluso Pesco, "sono tra i principali costi degli esercenti e la conferma del bonus sarebbe fondamentale". (Rin)