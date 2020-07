Cile: fonti stampa, imminente annuncio su pacchetto aiuti a occupazione da 2,5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Cile di Sebastian Pinera presenterà a breve il pacchetto di sussidi al lavoro e alle imprese di circa 2,5 miliardi già annunciato la settimana scorsa dal ministro delle Finanze, Ignacio Briones, come misura anti-ciclica per contrastare l'impatto della pandemia del nuovo coronavirus. L'informazione è trapelata da fonti del ministero delle Finanze citate dal quotidiano "La Tercera", secondo le quali l'annuncio del piano è "imminente". Lo stesso ministro Briones l'aveva descritto come "una iniziativa molto potente, per oltre 2 miliardi di dollari di sussidi all'occupazione", sottolineando come si tratta del principale strumento destinato alla riattivazione dell'economia post-pandemia. Il piano, secondo quanto anticipato dal ministro, punta a "riportare al lavoro i cassintegrati, dare lavoro ai disoccupati e aiutare le imprese sussidiando una parte dei salari". La durata del piano inoltre, secondo quanto trapelato, sarebbe di almeno sei mesi. (segue) (Abu)