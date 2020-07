Cile: fonti stampa, imminente annuncio su pacchetto aiuti a occupazione da 2,5 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questa iniziativa il governo conta inoltre di recuperare terreno anche a livello politico e di immagine dopo la sonora sconfitta sofferta in parlamento sulla legge che permette il prelievo anticipato del 10 per cento dei fondi pensione privati (Afp) da parte dei titolari. Una sconfitta che ha portato ieri il presidente Sebastian Pinera a operare un profondo rimpasto nel gabinetto, il quinto del suo mandato, con sostituzioni ai vertici di ben quattro ministeri e due segreterie. Principale "vittima" della svolta impressa dal presidente al governo è stato il ministro degli Interni, Gonzalo Blumel, ritenuto il principale responsabile del rovescio alle Camere. Al posto di Blumel, assume la guida del dicastero Victor Perez Varela, deputato del partito Union Democrata Independiente (Udi) e considerato tra i fedelissimi del presidente. Fuori dal governo anche i ministri della Difesa, Alberto Espina, sostituito da Mario Desbordes, e degli Esteri, Teodoro Ribera, sostituito da Andres Allamand. Cambio di ruolo invece per Karla Rubilar, che lascia quello di portavoce della presidenza per assumere la guida del ministero dello Sviluppo. Cristian Monckeberg, lascia a sua volta il ministero dello Sviluppo per assumere la segreteria della presidenza. (segue) (Abu)