Cile: fonti stampa, imminente annuncio su pacchetto aiuti a occupazione da 2,5 miliardi di dollari (3)

- La Camera dei deputati del Cile ha approvato giovedì 23 luglio in terza lettura ed in via definitiva il progetto di legge presentato dall'opposizione sul ritiro del 10 per cento dei fondi pensione privati (Afp). Il testo è stato approvato con 113 voti a favore, sufficienti a raggiungere il quorum minimo di due terzi necessario ad approvare il testo che presuppone una modifica della costituzione. Così come nei primi due passaggi, anche in questo caso si è registrata una significativa fronda interna alla maggioranza, con ben 35 deputati che hanno votato con l'opposizione favorendo una importante sconfitta per il governo del presidente Pinera, apertamente contrario al progetto. L'esecutivo ritiene questo progetto non solo dannoso per la tenuta del sistema pensionistico, ma lo colloca ideologicamente agli antipodi delle sue posizioni in materia di economia. Per scongiurare la sua approvazione lo stesso Pinera aveva presentato in alternativa un pacchetto di benefici alla classe media. (segue) (Abu)