Cile: fonti stampa, imminente annuncio su pacchetto aiuti a occupazione da 2,5 miliardi di dollari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora scottato dalle proteste sociali dello scorso ottobre - nate con l'aumento di alcune tariffe del servizio pubblico e finite nell'apertura di un processo costituente - e sotto attacco continuo per la gestione dell'emergenza coronavirus, una nuova difficoltà si abbatte sul presidente del Cile: il governo è andato per ben tre volte in minoranza in parlamento, finendo per gettare una seria ombra sulla sua continuità. A far scricchiolare l'esecutivo è stato un progetto dell'opposizione che punta a liberare risorse a favore della classe media più colpita dalla crisi che attraversa il paese per l'impatto della Covid-19. Si tratta del progetto di riforma costituzionale che permette il ritiro del 10 per cento dei fondi pensione privati (Afp) da parte dei titolari, approvato la settimana scorsa con i voti decisivi di numerosi deputati e senatori "frondisti" della maggioranza. "E' una dura sconfitta", aveva ammesso l'ormai ex ministro degli Interni, Gonzalo Blumel, unica voce del governo a esprimersi dopo la clamorosa debacle in parlamento. (segue) (Abu)