Bielorussia: Consiglio sicurezza, rafforzare controlli alle frontiere e misure sicurezza in eventi pubblici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine bielorusse, oltre 200 persone sarebbero giunte nel territorio nel paese per tentare di destabilizzare la situazione mentre è in corso la campagna elettorale per le presidenziali, previste domenica prossima 9 agosto. I 33 cittadini russi arrestati ieri sera sono arrivati a Minsk nella notte fra il 24 e il 25 luglio e si sono regolarmente registrati in un hotel della capitale bielorussa. Il 27 luglio il gruppo si è trasferito in un residence nella regione di Minsk: in questa struttura i visitatori hanno attirato l'attenzione sul loro comportamento, insolito per dei turisti russi, e per il loro abbigliamento in stile militare. (segue) (Rum)