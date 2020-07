Usa: Trump minaccia decreti esecutivi su Big Tech se Congresso "non garantirà equità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Donald Trump ha minacciato di disporre dei decreti esecutivi contro le principali società di Big Tech se il Congresso degli Stati Uniti non prenderà posizione sul tema della concorrenza. "Se il Congresso non porterà equità nel settore Big Tech, cosa che avrebbe dovuto fare anni fa, lo farò io stesso con ordini esecutivi", ha scritto Trump su Twitter, aggiungendo che "a Washington si è solo parlato per anni senza fare nulla". Le dichiarazioni di Trump cadono mentre oggi i quattro amministratori delegati di Amazon, Facebook, Google ed Apple - rispettivamente Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai e Tim Cook - hanno riferito davanti al comitato della Camera dedicato all'Antitrust. Il dipartimento di Giustizia ha esortato di recente il Congresso ad approvare misure di protezione legale per piattaforme online come Facebook, Google e Twitter, che eliminerebbero alcune delle tutele con le quali queste aziende si difendono generalmente dalla responsabilità legale di ciò che le persone pubblicano sulle loro piattaforme. In questi giorni la Camera sta preparando le conclusioni del rapporto sulla concorrenza. (Nys)