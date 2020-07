Libia: Riad invia ministro Esteri in Nord Africa per trovare una posizione comune araba alla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita è scesa in campo a livello diplomatico nella crisi libica con un tour non annunciato del ministro degli Esteri, Faisal bin Farhan, iniziato lo scorso 27 luglio e che ha toccato Egitto, Algeria e Tunisia, concludendosi oggi in Marocco. L’obiettivo del viaggio è stato quello di rafforzare non solo il ruolo di Riad nella risoluzione della crisi e contrastare l’interferenza della Turchia, ma in particolare unificare le posizioni dei quattro Paesi arabi, spingendoli a lavorare a una iniziativa comune per risolvere la crisi, evitando iniziative unilaterali e in concorrenza fra loro. (segue) (Res)