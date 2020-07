Libia: Riad invia ministro Esteri in Nord Africa per trovare una posizione comune araba alla crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In queste settimane, infatti, si è assistito a un moltiplicarsi di iniziative e prese di posizione da parte dei quattro Paesi nordafricani. L’Egitto, fin dall’inizio del conflitto schierato a favore dell’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar con il sostegno degli Emirati Arabi Uniti, ha minacciato un intervento armato in caso di un attacco da parte delle forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna) di Tripoli contro Sirte e Jufra, appoggiate dalla Turchia. Nelle settimane scorse, il parlamento egiziano ha dato il via libera per un eventuale intervento all'estero, pur non specificando direttamente la Libia. L’Algeria sta invece tentando di sfruttare la partigianeria egiziana, ponendosi come potenza superpartes con l’obiettivo di coinvolgere nella mediazione anche i Paesi dell’Unione africana. Il Marocco, Paese rivale dell’Algeria e che nel 2015 ha ospitato i colloqui di Skhirat fra le due parti, sta portando avanti una sua agenda specifica e ha ospitato nei giorni scorsi i rappresentanti delle assemblee rivali: il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, e il capo dell’Alto consiglio di Stato libico, Khaled al Mishri. La Tunisia sta invece affrontando un acceso dibattito interno. Le formazioni laiche accusano il principale partito del parlamento, Ennahda, e il suo fondatore Rachid Ghannouchi, di appoggiare le posizioni di Turchia e Qatar, i due principali alleati del Gna, in contrasto con la posizione ufficialmente neutrale del Paese. (segue) (Res)