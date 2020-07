Libia: Riad invia ministro Esteri in Nord Africa per trovare una posizione comune araba alla crisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima tappa del viaggio del principe Faisal bin Farhan è stato l’Egitto, dove il principe saudita ha avuto colloqui con l’omologo Sameh Shoukry e il presidente Abdel Fatah al Sisi. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Spa”, il ministro saudita ha confermato il sostegno di Riad alla proposta di cessate il fuoco annunciata il 6 giugno dal capo dello Stato egiziano al fianco del presidente del parlamento libico, Aguila Saleh, e del generale Khalifa Haftar, rifiutata però dal Gna. Dai comunicati diffusi da entrambe le parti, non è emerso alcun commento in merito all’intervento armato dell’Egitto in Libia a sostegno dell’Lna e in funzione anti-turca. Secondo molti osservatori, la minaccia di intervento egiziano in Libia rappresenta solo uno strumento di pressione sul governo di Tripoli e i suoi principali alleati per evitare la conquista di Sirte e Jufra, al momento sotto il controllo delle forze di Haftar, e consentire un’azione diplomatica dopo il fallimento dell’opzione militare. (segue) (Res)