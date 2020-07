Libia: Riad invia ministro Esteri in Nord Africa per trovare una posizione comune araba alla crisi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tappa più significativa del viaggio di Bin Farhan è stata quella in Algeria, Paese che in questi anni ha mantenuto una posizione sostanzialmente neutrale nel conflitto, sfruttando anche la partigianeria di alcuni partner regionali per acquisire credibilità come mediatore. Come nota la stampa algerina, la visita di Bin Farhan è stata la seconda nel suo genere dall’uscita di scena nel 2019 del presidente Abdelaziz Bouteflika. In una breve dichiarazione rilasciata ai media algerini, il ministro saudita ha dichiarato di aver ribadito al presidente Abdelmadjid Tebboune l’impegno di Riad a coordinare con Algeri le azioni per raggiungere “una soluzione pacifica della crisi in Libia e per consentire il ripristino della sua sicurezza e stabilità”. Il ministro saudita ha sottolineato l'importanza del ruolo dei paesi vicini nella crisi libica: "Gli Stati vicini hanno un ruolo importante da svolgere nel raggiungere una soluzione che metterà fine al conflitto in Libia, per proteggere questo Paese fraterno dal terrorismo e dalle interferenze esterne. Cercheremo attraverso sforzi congiunti con tutti i Paesi vicini di raggiungere un accordo che protegga la Libia e ripristini la sua stabilità". Il ministro saudita ha osservato che le posizioni di Riad, Il Cairo e Algeri hanno uno stesso denominatore comune in particolare per quanto riguarda le preoccupazioni sulla probabile espansione delle attività terroristiche e sul rifiuto delle interferenze esterne nel conflitto. Quello di Bin Farhan è stato un tentativo di spingere Egitto e Algeria a una posizione comune, colmando il divario emerso di recente tra Tebboune e Al Sisi, con il primo che ha fortemente contestato la decisione dell’omologo egiziano di offrire il suo sostegno militare alle tribù libiche che appoggiano Haftar. (segue) (Res)