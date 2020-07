Libia: Riad invia ministro Esteri in Nord Africa per trovare una posizione comune araba alla crisi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'Algeria, il ministro saudita è giunto in Tunisia dove ha incontrato il presidente Kais Saied. Come avvenuto per le altre due tappe, solo alcune notizie sono filtrate a seguito degli incontri. Secondo quanto riferito dalla presidenza tunisina, il ministro saudita ha dichiarato al presidente tunisino che i due Paesi hanno una posizione convergente sulla crisi libica, concordando sulla necessità di raggiungere una soluzione pacifica e intra-libica senza alcuna interferenza straniera. “Ho trovato una grande convergenza tra le posizioni dell'Arabia Saudita e della Tunisia riguardo alle numerose sfide che la regione e il mondo arabo devono affrontare, in particolare la situazione in Libia. Abbiamo concordato sull'importanza di promuovere una soluzione intra-libica che porti a un accordo di pace e alla stabilità della Libia, lontano da interferenze straniere”, ha dichiarato il ministro degli Esteri saudita in una nota. (segue) (Res)