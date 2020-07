Libia: Riad invia ministro Esteri in Nord Africa per trovare una posizione comune araba alla crisi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del ministro saudita è avvenuta in contemporanea con una delle più gravi crisi politiche e istituzionali della Tunisia negli ultimi due anni. Le dimissioni del premier Elyes Fakhfakh a metà luglio, dopo soli cinque mesi, hanno aperto uno scontro tra i partiti politici laici e in parte legati all’ex regime di Zine el Abedine Ben Ali nei confronti del principale partito tunisino Ennahda, il movimento islamico moderato che acquisito potere e consenso dopo le rivolte della Primavera araba, noto per i suoi rapporti stretti con Turchia e Qatar. Il leader di Ennahda e presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), Rachid Ghannouchi, è stato accusato di aver condotto una sua politica estera parallela e favorevole al Governo di accordo nazionale libico, rispetto a quella formalmente neutrale mantenuta dalla presidenza e dal governo. Proprio domani, 30 luglio, si terrà dalle 9 alle 11 a porte chiuse, senza dibattito né allocuzioni la seduta del parlamento tunisino dedicata al voto di sfiducia nei confronti di Ghannouchi depositata 16 luglio con le 73 firme necessarie (il minimo) dai deputati del Blocco democratico, della Riforma nazionale, di Tahya Tounes, di alcuni deputati indipendenti e del Blocco nazionale. (segue) (Res)