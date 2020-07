Libia: Riad invia ministro Esteri in Nord Africa per trovare una posizione comune araba alla crisi (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ultima tappa del tour nordafricano del ministro degli Esteri saudita è stata il Marocco, Paese che negli ultimi anni ha avuto difficili rapporti con Riad, soprattutto dopo la decisione di Rabat di mantenere una posizione neutrale nella crisi tra il Qatar il cosiddetto “quartetto arabo” formato da Arabia Saudita, Bahrein, Emirati ed Egitto. A Rabat il ministro saudita ha intrattenuto colloqui con la controparte marocchina Nasser Bourita. "Le mie discussioni con il ministro degli Esteri hanno rispecchiato l'armonia delle visioni dei due paesi in merito alle sfide che il mondo arabo deve affrontare, in primo luogo le interferenze straniere, il terrorismo e il loro ruolo nel destabilizzare la sicurezza e la stabilità nella regione, nonché il coordinamento e la cooperazione necessari per affrontare questo problema", ha dichiarato il ministro in un comunicato stampa diffuso dall’agenzia “Spa”. Il capo della diplomazia saudita è giunto a Rabat un giorno dopo le due visite separate del presidente della Camera dei rappresentanti libica, Aguila Saleh, e del capo dell’Alto consiglio di Stato, Khaled al Mishri, che hanno rappresentato una mossa in avanti del Marocco, per contendere all’Algeria il ruolo di possibile mediatore della crisi libica. I due rappresentanti libici non si sono incontrati a Rabat ma hanno offerto entrambi sostegno agli sforzi del Marocco per ridare vita agli accordi di Skhirat del 2015, seppure modificati e aggiornati. (Res)