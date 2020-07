Reddito cittadinanza: Baldino (M5s), Meloni offende famiglie in difficoltà perché ha finito fake news

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la deputata del Movimento 5 Stelle, Vittoria Baldino, "la Meloni attacca nuovamente il Reddito di cittadinanza, mancando di rispetto a milioni di persone che grazie a questo strumento di sostegno possono permettersi di fare la spesa. Evidentemente - scrive in una nota - non conosce le condizioni di bisogno e se ne fa scherno. A conferma delle parole fuori luogo della leader di Fratelli d'Italia, arriva anche la Corte dei Conti, nella sintesi dell'audizione alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, che ritiene il reddito di cittadinanza un fondamentale strumento per arginare la condizione di povertà di oltre 1,2 milioni di famiglie", aggiunge Baldino. "Siccome la Meloni ha finito le fake news per attaccare il governo e la decisione di prorogare lo stato di emergenza, allora se la prende direttamente con i cittadini in difficoltà. È la vecchia tecnica del divide et impera, sperando di fomentare dissenso e poter capitalizzare in questo modo un consenso effimero", conclude la deputata pentastellata.(Com)