Francia: coronavirus, aumentano i casi in un focolaio nella Bretagna

- Il focolaio di coronavirus registrato nella città balneare di Quiberon, nella regione francese della Bretagna, conta ormai 72 casi di contagio, 32 in più secondo le ultime stime annunciate dalla prefettura del dipartimento di Morbihan e dall'Agenzia regionale della salute. Il cluster presenta un "forte potenziale di trasmissione" secondo le autorità locali. La maggior parte delle persone colpite ha tra i 18 e i 25 anni. A causa della situazione sanitaria le spiagge e i parchi rimangono chiusi ogni giorno dalle 21:00 alle 7:00, mentre la mascherina è obbligatoria nelle strade più frequentate. Il comune ha fatto sapere che è prevista una multa di 135 euro per chi non rispetta le restrizioni.(Frp)