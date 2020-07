Afghanistan: ambasciatore Pontecorvo a "Nova", annuncio cessate il fuoco “buona notizia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’annuncio del cessate il fuoco dato dai talebani per coprire i tre giorni di festività dell’Eid al Adha (festa islamica del sacrificio) che inizia venerdì 31 luglio, “è senz’altro una buona notizia in sé” e mette “temporaneamente fine alla violenza dei talebani, il cui livello era diventato inaccettabile ed un vero ostacolo sulla via della pace”. Lo dichiara ad “Agenzia Nova”, l’ambasciatore Stefano Pontecorvo, attuale Alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan. “Occorrerà ora vedere se i talebani sono disposti a prolungare il cessate il fuoco come segnale di buona volontà in vista dell’avvio dei negoziati intra-afghani. Questi ultimi sembrano sempre più a portata, ma rimane ancora lo scoglio del completamento del rilascio dei prigionieri da ambo le parti”, dichiara il diplomatico. Come sottolinea Pontecorvo in base all’accordo Usa-talebani e Usa-governo afgano del 29 febbraio, Kabul dovrebbe rilasciare 5.000 prigionieri talebani, mentre il gruppo estremista 1.000 esponenti delle forze di sicurezza governative. “Per ora, il governo è arrivato a circa 4.600 mentre i talebani sono poco sopra gli 800”, osserva il diplomatico, che ricorda come in queste ore a Kabul vi sia l’inviato speciale statunitense, Zalmay Khalilzad, che ha fatto tappa a Doha, in Qatar, per parlare con i talebani e sta ora discutendo con il presidente Ashraf Ghani e con la leadership afgana "per cercare di sciogliere questo nodo e arrivare ai numeri necessari". “Qualora la sua azione avesse successo, avremmo fatto un ulteriore passo in avanti verso i negoziati”, afferma Pontecorvo. (segue) (Res)