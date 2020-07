Afghanistan: ambasciatore Pontecorvo a "Nova", annuncio cessate il fuoco “buona notizia” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri i talebani hanno annunciato che osserveranno un cessate il fuoco di tre giorni per la festa religiosa musulmana dell’Eid al Adha, a partire da venerdì, offrendo una tregua dopo settimane di intensa violenza in Afghanistan. "Affinché la nostra gente trascorra i tre giorni dell’Eid al Adha in sicurezza e felicità, a tutti i combattenti viene chiesto di non eseguire alcuna operazione", ha scritto il portavoce del movimento estremista afgano, Zabihullah Mujahid. Tuttavia, il portavoce dei talebani ha aggiunto che i militanti islamisti si riservano il diritto a rispondere a qualsiasi attacco da parte delle forze governative. Il portavoce della presidenza afghana, Sediq Sediqqi, ha affermato che il governo ha accolto con favore l'annuncio del cessate il fuoco, ma ha aggiunto che gli afgani vogliono mantenere la pace e l'avvio dei negoziati diretti per la pace. Dopo l'accordo tra Stati Uniti e talebani avvenuto lo scorso 29 febbraio a Doha, 3.560 membri del personale delle forze di sicurezza afgane sono stati uccisi in attacchi di militanti, secondo quanto riferito oggi dal presidente dell’Afghanistan Ashraf Ghani. Ieri la Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (Unama) ha dichiarato che oltre 1.280 civili afgani sono stati uccisi nei primi sei mesi dell'anno, principalmente a causa dei combattimenti tra le forze del governo afgano e i talebani. (Res)